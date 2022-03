Francja: Minister finansów: Zamroziliśmy już rosyjski majątek o wartości 850 mln euro

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, zamroziliśmy dotychczas majątek rosyjskich oligarchów o wartości niemal 850 mln euro - oświadczył w niedzielę minister finansów Francji Bruno Le Maire. Wśród zatrzymanych dóbr znajdują się m.in. jachty, apartamenty i konta bankowe - wymieniał szef resortu.

"Zamroziliśmy (...) 150 mln euro na poszczególnych kontach bankowych, 539 mln euro w nieruchomościach na terytorium Francji (...) oraz kolejne 150 mln euro w postaci dwóch jachtów" - podał Le Maire podczas przemówienia emitowanego we francuskich mediach. "Łącznie, jest to (prawie) 850 mln euro majątku rosyjskich oligarchów zamrożone we Francji" - podkreślił.

"Sankcje szkodzą Rosji, szkodzą temu państwu, (rosyjskiemu prezydentowi) Władimirowi Putinowi" - stwierdził francuski minister, przypominając o zamrożonych 22 mld euro aktywów Banku Centralnego Rosji.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, wcześniej uznając niepodległość dwóch separatystycznych "republik" w Donbasie. W związku z napaścią na Ukrainę wiele państw nałożyło na Rosję sankcje polityczne i gospodarcze.