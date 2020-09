Francja: Minister: firmy będą miały tydzień na wdrożenie nakazu noszenia masek

Minister pracy Francji Elisabeth Borne powiedziała we wtorek w wywiadzie dla telewizji LCI, że firmy będą miały tydzień na wdrożenie nakazu noszenia masek ochronnych, co staje się obowiązkowe w miejscu pracy ze względu na pandemię koronawirusa.

Nakaz nie dotyczy tylko pomieszczeń, w których pracuje jedna osoba lub biur otwartych, gdzie można zachować dystans społeczny.

Na początku sierpnia francuska Agencja Zdrowia Publicznego podała, że do prawie jednej czwartej nowych zakażeń SARS-CoV-2 dochodzi w miejscach pracy. Obowiązek noszenia masek ma pozwolić uniknąć ponownego zamknięcia firm.

We Francji w ostatnich tygodniach przybywa kilka tysięcy zakażeń dziennie. Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) alarmuje, że tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa rośnie bardzo szybko. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewniał kilka dni temu, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, "aby uniknąć kolejnego zamrożenia gospodarki i kwarantanny".

Wiele firm przeszło na tryb pracy zdalnej w czasie kwarantanny, która trwała we Francji od 17 marca do 11 maja. Resort pracy zachęca pracodawców, by w miarę możliwości utrzymywali pracę zdalną.