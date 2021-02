Francja: Minister: mamy 4-5 proc. zakażeń wariantami brazylijskim i południowoafrykańskim

We Francji odsetek zakażeń wariantami brazylijskim i południowoafrykańskim koronawirusa wzrósł do 4-5 proc. – poinformował minister zdrowia Olivier Veran na czwartkowej konferencji prasowej. Mutacje te są bardziej zaraźliwe i mogą prowadzić do ponownych zakażeń osób, które już miały Covid-19.

Około 300 przypadków wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego wykryto w departamencie Mozela w ciągu ostatnich czterech dni - powiedział Veran. Dodał, że te mutacje są mniej wrażliwe na szczepionki.

20 do 25 proc. zakażeń w kraju stanowi z kolei brytyjski wariant koronawirusa w porównaniu z 15 proc. w zeszłym tygodniu - poinformował minister.

Veran zapewnił jednak, że liczba zakażeń koronawirusem pozostaje we Francji stabilna, a obciążenie służby zdrowia "pozostaje silne, ale nie wzrasta".

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji zarejestrowano u 21 063 osób, a w szpitalach zmarło 360 chorych na Covid-19 - podała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Od początku pandemii łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła w kraju do 3 406 685, a zgonów do 80 803.

Do szpitali przyjęto w ciągu ostatniej doby 1618 chorych na Covid-19, z których 269 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 454 i wynosi 26 963. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3337 chorych, czyli 18 więcej niż w środę. Odsetek testów z wynikiem dodatnim wynosi 6,2 proc.

Od początku kampanii zaszczepiono we Francji przeciwko koronawirusowi 2 671 108 osób, 535 775 otrzymało również drugą dawkę.

Z Paryża Katarzyna Stańko