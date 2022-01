Francja: Minister Nowak rozmawiał w Paryżu o pakiecie Fitfor55 i projektach przemysłowych

Sprawiedliwa transformacja energetyczna, unijna taksonomia, wzrost cen energii, węglowy mechanizm graniczny oraz konkurencyjność europejskiego przemysłu w związku z negocjacjami na temat pakietu Fitfor55 – to główne tematy rozmów ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka z ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire'em w Paryżu we wtorek – poinformowało PAP MRiT.

"Pakiet Fitfor55 nie może +zabić+ polskiej gospodarki. Spodziewamy się, że elementy pakietu są dalekie od jego ostatecznego kształtu. Polska liczy na znaczące modyfikacje w tym zakresie" - stwierdziło ministerstwo.

"Polska i Francja mają zbieżne stanowiska w wielu kwestiach, m.in. w zakresie kwalifikowania energii atomowej jako tzw. energii zielonej oraz gazu jako surowca służącego transformacji" - przekazało MRiT.

Minister Nowak rozmawiał również z minister ds. przemysłu Agnes Pannier-Runacher o ważnych projektach przemysłowych IPCI (ang. Important Projects of Common European Interest), dotyczących sektorów: baterii, wodorowego, mikroelektroniki oraz sektora zdrowia. "Francji zależy na tych projektach inwestycyjnych w Polsce" - podało MRiT.

Spotkanie ministrów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy Polski i Francji odbyło się w pierwszym miesiącu francuskiej prezydencji w Radzie UE, której priorytetami są m.in. budowa autonomii strategicznej Europy, reindustrializacja i zielona transformacja.

Nowak spotkał się również z francuskimi inwestorami, zrzeszonymi w organizacji MEDEF - największej francuskiej federacji pracodawców oraz z jej prezesem Geoffroy Roux de Bezieux i przedstawicielami polskiego biznesu, działającymi we Francji.

"Elementem dyplomacji przemysłowej Francji jest promowanie inwestycji sektora atomowego" - potwierdziło MRiT. "Jednak zakończenie I etapu decyzyjnego planowane jest na jesieni 2022 r., jak zapowiedział wcześniej minister Piotr Naimiski" - przypomniało MRiT.

Francja stała się trzecim partnerem handlowym pod względem polskiego eksportu, zaraz po Niemczech i Czechach. W 2021 r. odnotowaliśmy dynamiczne ożywienie obrotów towarowych z Francją. Po 11 miesiącach 2021 r. polski eksport do Francji wzrósł o 21 proc., do blisko 15 mld EUR i o tyle samo import (+21 proc.), do 8,7 mld EUR.

Z Paryża Katarzyna Stańko