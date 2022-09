Francja: Minister obrony: musimy podwoić liczbę rezerwistów

Musimy zwiększyć liczbę rezerwistów i wzmocnić nimi terytoria kraju. Priorytetem armii pozostaje i zawsze pozostanie ochrona narodu – stwierdził minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie dla dziennika „Le Figaro”.

Podstawową misją wojska jest ochrona narodu, ale wojsko może też wspierać społeczeństwo i "wykonywać dodatkowe zadania" na wypadek konfliktu lub poważnej katastrofy - stwierdził Lecornu, proponując podwojenie liczby rezerwistów, których we Francji jest obecnie około 40 tys.

"Zagrożenia są liczne, a ich źródło nie zawsze ma już charakter militarny: widzimy to w postaci szantażu energetycznego, surowcowego czy manipulacji informacjami. Do tego wszystkiego dochodzą zagrożenia systemu zdrowia i klimatu. (…) W przypadku hybrydowego zagrożenia lub kryzysu rezerwiści mogą odegrać istotną rolę we wzmocnieniu armii, m.in. poprzez zastępowanie aktywnych żołnierzy powołanych do innych zadań" - stwierdził minister.

"Potrzebujemy większej regionalizacji rezerwistów zwłaszcza w departamentach bez aktywnych jednostek wojskowych" - podsumował Lecornu.

Z Paryża Katarzyna Stańko

