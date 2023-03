Francja: Minister obrony: od końca marca podwoimy dostawy pocisków 155 mm dla Ukrainy

Od końca marca Francja podwoi dostawy pocisków 155 mm dla Ukrainy do 2 tys. sztuk miesięcznie - poinformował francuski minister obrony Sebastien Lecornu w wywiadzie dla dziennika „Le Figaro”.

"W najbliższym czasie dostarczymy Kijowowi system obrony przeciwlotniczej SAMP/T, który może chronić zarówno pole walki, jak i ludność cywilną w miastach. System ten, opracowany wspólnie z Włochami, wart jest kilkaset milionów euro" - dodał Lecornu.

Rząd Francji analizuje też uzupełnienie funduszu wsparcia Ukrainy, o co wnioskował parlament, a którego 200 mln euro zostało już rozdysponowane.

"Reasekuracja wschodniej flanki NATO to nie to samo, co pomoc wojskowa dla Ukrainy" - zauważył minister obrony, pytany o koszty pomocy dla Ukrainy. "Na rok 2022 na misje w Rumunii, Polsce i krajach bałtyckich przeznaczono 530 mln euro" - dodał.

Lecornu podkreślił, że wydatki na pomoc dla Ukrainy są dwojakiego rodzaju. "Te, które służą uzupełnieniu nowo dostarczonego sprzętu, jak np. działa Caesar czy amunicja, oraz te, które mają na celu zastąpienie sprzętu, który i tak w niedalekiej przyszłości wycofalibyśmy z naszych armii" - powiedział. "Tak jest na przykład w przypadku (transporterów opancerzonych) VAB czy (lekkich czołgów kołowych) AMX 10 RC" - dodał minister.

"Jesteśmy w trakcie dokumentowania tych kosztów, aby przedstawić je parlamentowi" - podsumował Lecornu.