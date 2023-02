Francja: Minister obrony: zwiększymy produkcję broni i wydamy na to wiele miliardów euro

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu przedstawił w środę nową strategię Francji w dziedzinie obronności. Minister zapowiedział zwiększenie produkcji broni dla francuskiej armii, poinformował w czwartek "Le Monde".

Lecornu zapowiedział w środę zwiększenie produkcji broni, by zapewnić dostateczne zasoby francuskiej armii. Zaznaczył, że "wiele miliardów euro" ma zostać przeznaczonych na zapewnienie zapasów amunicji. Nowy budżet miałby zapewnić produkcję 15 000 pocisków rocznie.

Firma Nexter, odpowiedzialna za produkcję haubicoarmat Caesar, produkująca obecnie 4 armaty na miesiąc, obiecała podwyższyć produkcję do 8 armat na miesiąc w 2024 roku. Minister Lecornu podkreślił również konieczność skrócenia czasu produkcji rakiet MBDA Aster z 40 do 18 miesięcy. Produkcja pocisków Mistral ma do 2025 roku wzrosnąć dwukrotnie - z 20 do 40 rocznie.

Przedsiębiorstwo Eurenco, produkujące proch do amunicji, zapowiedziało w środę przeniesienie swojej fabryki do Francji. Fabryka miałaby zapewnić produkcję 1200 ton prochu.

Julia Mistewicz z Paryża