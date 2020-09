Francja: Minister przyspiesza naturalizację osób "zasłużonych dla walki z Covid-19"

Francuska minister ds. obywatelstwa Marlene Schiappa zleciła prefektom skrócenie o 3 lata procedur naturalizacji cudzoziemców, którzy "zasłużyli się dla walki z Covid-19" – informuje agencja AFP, powołując się na źródła w MSW.

Schiappa w wysłanym we wtorek liście do prefektów (szefów administracji regionów) zleciła "przyspieszenie i ułatwienie" francuskiej naturalizacji obcokrajowcom, którzy znajdowali się "na pierwszej linii" podczas epidemii koronawirusa.

Bieg akt dotyczący dostępu do obywatelstwa osób, które aktywnie przyczyniły się "na pierwszej linii" do walki z Covid-19, w szczególności personelu medycznego, będzie można przyspieszyć - napisała minister.

W ten sposób państwo pragnie "uznać zaangażowanie ludzi, którzy wzięli czynny udział w walce z Covid-19" - wyjaśniła, prosząc o "priorytetowe i zindywidualizowane badanie akt" takich osób.

Kryterium tzw. ważnych usług ma zostać wprowadzone w celu skrócenia czasu oczekiwania na obywatelstwo, to znaczy minimalnego wymaganego okresu pobytu we Francji, z pięciu do dwóch lat.

"Niektórzy obcokrajowcy zmobilizowali się i są szczególnie narażeni na walkę z epidemią Covid-19. Aktywnie, z oddaniem i odwagą uczestniczyli w narodowym wysiłku" - podkreśla minister.

"Nie doceniliśmy cudzoziemców na +pierwszej linii frontu+, w szczególności źle opłacanych lekarzy i pracowników służby zdrowia, więc jest to ciekawy pomysł" - skomentował decyzję Schiappy socjolog i demograf z College de France Francois Heran.

W 2019 r. obywatelstwo francuskie uzyskało ponad 112 tys. osób, czyli o 10 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z Paryża Katarzyna Stańko