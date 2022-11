Francja: Minister Rau spotkał się z szefową francuskiej dyplomacji i prezydent Węgier; wśród tematów rozmów - Ukraina

Wsparcie dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, kwestie europejskie, współpraca polityczna i gospodarcza Polski i Francji - to tematy spotkania Zbigniewa Raua z Catherine Colonna. Minister Rau spotkał się także z prezydent Węgier Katalin Novak, która przebywa we Francji z nieoficjalną wizytą.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał dziennikarzom w środę późnym wieczorem, że rozmowa z francuską minister do Spraw Europy i Zagranicznych Republiki Francuskiej trwała ponad dwie godziny, a ministrowie poruszyli "wszystkie najważniejsze problemy w stosunkach dwustronnych". "Tematem była także reakcja obu państw na rosyjską agresję. Polska i Francja wspólnie wspierają Ukrainę, dostarczają jej broń, wspierają walkę narodu ukraińskiego o wolność" - powiedział.

"Poruszone zostały też kwestie związane z pogłębianiem stosunków polsko-francuskich, które zwłaszcza w ostatniej dobie za sprawą pewnego rodzaju odnowienia Trójkąta Weimarskiego na szczeblu ministrów mają się bardzo dobrze" - dodał Jasina.

Jak zaznaczył, "minister Rau wymienił także z panią minister Colonną poglądy związane z kwestiami europejskimi i innymi problemami".

Jak przekazał Jasina, szef polskiego MSZ spotkał się także w środę późnym wieczorem z prezydent Węgier Katalin Novak. Rzecznik MSZ podkreślił, że w środowym przemówieniu w polskiej ambasadzie w Paryżu minister Rau zaznaczał, że Rosja wbija klin między Europejczyków i że tej przemowy wysłuchała także prezydent Novak. "My Polacy i Węgrzy jesteśmy sojusznikami, ale są sprawy na które patrzymy różnie" - zaznaczył Jasina.

Pytany, czy podczas rozmowy ministrów pojawiła się kwestia energetyki jądrowej, Jasina podkreślił, że pojawia się ona generalnie w agendzie rozmów polsko-francuskich. Podkreślał jednocześnie, że jest to kwestia, w której ważne jest to, by "nie ulegać emocjom" czy szukać "za wszelką cenę rozwiązania spraw, które absolutnie nie są jeszcze rozwiązane". Podkreślał, że informacje o ustaleniach w tym zakresie, jeśli się one pojawią, przekażą przedstawiciele stosownych resortów.

Dodał, że ministrowie "wymienili też poglądy" na temat współpracy wojskowej obu państw; podkreślił, że Francja jest krajem o silnej armii i przemyśle zbrojeniowym.

Szef polskiego MSZ wziął udział w środę późnym wieczorem w organizowanym przez ambasadę polską w Paryżu przyjęciu z okazji zbliżającego się polskiego Narodowego Święta Niepodległości. W swoim wystąpieniu, Minister Rau - odnosząc się do wspólnych wartości - podkreślił znaczenie potencjału Polski i Francji dla budowy zjednoczonej, suwerennej Europy.

Podkreślał, że idea wolności i równości musi być nadrzędną zasadą wspólnej europejskiej polityki. Mówił, że rosyjska napaść na Ukrainę jest punktem zwrotnym we współczesnej historii Europy, a architektura bezpieczeństwa starego kontynentu została przez Rosję zniszczona.

Minister Rau podkreślał, że dziś można stwierdzić, że "nie będzie wolnej Europy bez solidarności z Ukrainą, bez udzielenia jej pomocy w wojnie obronnej przeciwko próbie cofnięcia Europy do czasów zniewolenia i tyranii". "Nie ma europejskiej jedności bez solidarności z Ukrainą" - oświadczył, zaznaczając, że Ukraina broni dziś europejskiej cywilizacji opartej o poszanowanie praw człowieka i prawa międzynarodowego. Wskazywał ponadto, że Rosja obecnie próbuje "wbić klin" pomiędzy kraje europejskie, próbując je dzielić.

Minister Rau będzie przebywał w Paryżu dwa dni; w czwartek wśród rozmówców szefa polskiej dyplomacji będzie m.in. prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Francuskich Geoffroy Roux de Bezieux. Szef polskiej dyplomacji odwiedzi też Bibliotekę Polską w Paryżu i spotka się z zasłużonym dla Polski żołnierzem Armii Krajowej, fizykiem i współtwórcą francuskiego programu atomowego Piotrem Kazimierzem Zaleskim.

autorka: Wiktoria Nicałek

wni/wr/