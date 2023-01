Francja: Minister sił zbrojnych zapowiedział wysłanie na Ukrainę dodatkowych 12 dział Caesar

Francja dostarczy Ukrainie 12 dodatkowych samobieżnych haubicoarmat Caesar, kaliber 155 mm - ogłosił we wtorek francuski minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu. Wcześniej Paryż wysłał na Ukrainę 18 Caesarów.

"Te 12 dział średniego zasięgu będzie sfinansowane w ramach funduszu pomocowego w wysokości 200 mln euro, utworzonego przez Francję" - powiedział Lecornu na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem.

Broń ma zostać dostarczona na Ukrainę w ciągu "najbliższych tygodni".

Francuski minister poinformował także, iż rozmawiał z Reznikowem o szkoleniu ukraińskich żołnierzy do pilotowania francuskich myśliwców, ale żadna decyzja nie została jeszcze w tej sprawie podjęta.

Lecornu obiecał też dostarczyć Ukrainie radar Ground Master 200, (GM200) wyprodukowany przez francuską firmę Thales, umożliwiający wykrywanie wrogich samolotów z odległości 250 km i zaatakowania ich z odległości 100 km, niezależnie od tego, czy lecą z małą prędkością i na małej wysokości, jak drony, czy na dużej wysokości, jak samoloty bojowe.

Radar zapewnia również ochronę przed rakietami i ostrzałem artyleryjskim, ostrzegając wojska lądowe przed ogniem wroga. Francuska firma sprzedała na całym świecie ponad 60 egzemplarzy tych urządzeń.

Francuski minister zapowiedział również, że Paryż chce wesprzeć Ukrainę systemami obrony powietrznej Crotale, które są na stanie armii 15 krajów, m.in. Grecji, Finlandii czy Korei Południowej.

"Ta pomoc pomaga nam zbliżyć się do dnia naszego zwycięstwa. Crotale niszczą 100 procent celów, a dla nas bardzo ważne jest, aby zamknąć ukraińskie niebo" - skomentował francuską obietnicę ukraiński minister obrony.

Reznikow wyjaśnił również, że nie przedstawił francuskiemu ministrowi żadnych konkretnych oczekiwań Ukrainy, dotyczących zachodnich myśliwców. "Nie rozmawialiśmy o żadnym konkretnym samolocie, jak np. Mirage. Uzgodniliśmy jedynie, że lotnictwo taktyczne jest elementem obrony przeciwlotniczej i musimy wzmocnić nasze zdolności do obrony naszej przestrzeni powietrznej" - powiedział szef ukraińskiego resortu obrony.

"Jestem optymistą co do ostatecznego pozyskania zachodnich myśliwców i mam nadzieję, że będzie to możliwe już niedługo" - dodał ukraiński minister.

Lecornu zapowiedział też wysłanie do Polski 150 żołnierzy francuskich w celu szkolenia 600 żołnierzy ukraińskich każdego miesiąca.