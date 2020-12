Francja: Minister zdrowia: do lutego otwarte zostaną miejskie centra szczepień

Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział w czwartek na Twitterze, że do lutego otwarte zostaną miejskie centra szczepień na Covid-19. Dodał, że rząd postanowił "przyspieszyć ochronę grup priorytetowych".

Francuskie władze są krytykowane za zbyt wolne wprowadzanie programu szczepień na koronawirusa - przypomina Reuters.

We wtorek Veran powiedział, że szczepionka przeciwko koronawirusowi dla pracowników służby zdrowia w wieku 50 lat i starszych będzie dostępna do końca stycznia. "Następnie przyjdzie czas (na szczepienia) ogółu społeczeństwa" - dodał.

Również we wtorek minister zapowiedział wprowadzenie od 2 stycznia w regionach, w których wirus jest coraz bardziej aktywny lub obszarach metropolitalnych, godziny policyjnej od godz. 18. Obecnie obowiązuje ona od godziny 20 do 6.

"Będzie to trwało tak długo, jak będzie to konieczne" do czasu zaobserwowania poprawy - sprecyzował Veran w wywiadzie dla telewizji publicznej France 2.

W trudnej sytuacji epidemicznej znajdują się cztery regiony Francji: Grand Est, Burgundia-Franche-Comte, Owernia-Rodan-Alpy oraz Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.