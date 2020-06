Francja: Minister zdrowia o strategii na ewentualną drugą falę epidemii Covid-19

Identyfikacja „uśpionych ognisk” epidemii, masowe testy oraz więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia to główne elementy francuskiej strategii na ewentualną drugą falę epidemii Covid-19, którą przedstawił minister zdrowia Olivier Veran.

Szef resortu zdrowia uważa, że należy przygotować kraj na wszystkie ewentualności epidemiczne.

W wywiadzie dla dziennika "Le Monde" Veran oświadczył w czwartek, że zamierza upowszechnić badania przesiewowe w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się Covid-19. W tym tygodniu przeprowadzono około 250 tys. testów, z czego około 99 proc. jest negatywnych - poinformował. Przeprowadzane są również "ukierunkowane operacje przesiewowe", w szczególności w rzeźniach, które okazały się miejscami sprzyjającymi przenoszeniu koronawirusa - dodał minister.

Veran ogłosił także "kampanię na bardzo dużą skalę" skierowaną do wszystkich mieszkańców terytoriów zagrożonych koronawirusem, w tym regionu paryskiego.

Prawie 1,3 mln osób mieszkających w trzydziestu gminach w Ile-de-France otrzyma "kupony" z ubezpieczenia zdrowotnego oferujące im wykonanie badania wirusologicznego w dowolnym publicznym lub prywatnym laboratorium, nawet jeśli nie mają żadnych objawów Covid-19 - powiedział minister. Celem akcji jest zidentyfikowanie możliwych nieaktywnych ognisk wirusa. Eksperyment ten można będzie rozszerzyć na inne regiony - zapewnił szef resortu zdrowia.

Kolejnym elementem strategii jest wzmocnienie szpitali. Pozyskaliśmy wiele respiratorów, konsolidujemy ogólnokrajowy zapas leków do zastosowania przy resuscytacji i do końca lata będziemy mieć na stanie więcej leków niż podczas pierwszej fali - powiedział Veran.

Władze medyczne Francji zamierzają utrzymać zwiększoną z 5 tys. do 9 tys. liczbę łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Veran zapewnił również o "uzbrojeniu" co najmniej 12 tys. łóżek w sprzęt do resuscytacji.

Zdaniem ministra polityka testowania na obecność koronawirusa była jedną z głównych broni podczas wychodzenia z kwarantanny. Przedstawiając jej plan 11 maja Veran oszacował, że potrzeba około 700 tys. testów tygodniowo.

Minister obiecał również przyznać dodatkowe 6 mld euro na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia oraz domów opieki.

"Szczyt pandemii we Francji z marca-kwietnia jest już za nami, ale koronawirus nadal jest obecny w naszym kraju" - ostrzegł Veran.

Z Paryża Katarzyna Stańko