Francja: Minister zdrowia: rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem to od 500 tys. do miliona na dobę

Według ministra zdrowia Oliviera Verana rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem we Francji to od 500 tys. do miliona na dobę. Statystyki będą w rzeczywistości wyższe niż oczekiwano – stwierdził minister w środę.

"Od kilku dni rejestrujemy około 300 tys. zakażeń Covid-19 na dobre, ale możemy uznać, że w rzeczywistości liczba zakażonych wynosi od pół do miliona" - stwierdził Veran w wywiadzie dla stacji France Info. Veran wskazał, że statystyki są w rzeczywistości wyższe niż oczekiwano.

Rzecznik rządu Gabriel Attal po posiedzeniu Rady Ministrów zapewnił w środę, że rząd zrobi wszystko, aby nie wprowadzać lockdownu i aby szkoły pozostały we Francji otwarte.

Rzecznik bronił strategii masowych badań przesiewowych w kraju. Poinformował, że tygodniowo przeprowadzanych jest w kraju 12 mln testów, a liczba ta będzie się zwiększać.

"Celem jest normalnie żyć z wirusem" - podsumował Attal podczas konferencji prasowej.

Z Paryża Katarzyna Stańko