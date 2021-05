Francja: Minister zdrowia: skala epidemii zmniejsza się o 20-25 proc. tygodniowo

Skala epidemii koronawirusa we Francji zmniejsza się o 20-25 proc. tygodniowo. Wskaźniki się poprawiają, liczba hospitalizacji spada - oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran w wywiadzie dla studenckiej stacji Sciences Po TV.

"Epidemia zmniejsza się od 20 do 25 proc. tygodniowo. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy mieć od 10 tys. do 15 tys. przypadków dziennie, co pozwala nam odzyskać kontrolę nad epidemią" - powiedział minister zdrowia. "Mamy średnio trochę ponad 20 tys. zakażeń dziennie" - zauważył.

Według aplikacji CovidTracker, średnia zakażeń koronawirusem z siedmiu dni między 24 a 30 kwietnia wynosiła 23 512 potwierdzonych przypadków dziennie.

"Obserwujemy również spadek liczby hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem, w tym na reanimacji" - dodał Veran.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 24 371 osób. W szpitalach zmarło 243 chorych z Covid-19, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano 14 zgonów. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 257, do 105 416 - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 591 zainfekowanych, w tym 355 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 523 i wynosi 28 427. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5 504 chorych.

Wskaźnik zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców we Francji regularnie spada i wynosi średnio 224 (dane na 1 maja) - podały władze medyczne.

Od początku kampanii pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 16 444 653 osoby (tj. 24,4 proc. populacji i 31,3 proc. osób dorosłych), a 6 924 103 również drugą (10,3 proc. populacji i 13,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 546 907 szczepień, z czego 311 106 pierwszą dawką, a 235 801 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko