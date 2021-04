Francja: Minister zdrowia studzi oczekiwania: luzowanie obostrzeń będzie ostrożnym wznawianiem aktywności

Nie ma mowy o zbytnim optymizmie, luzowanie obostrzeń antyepidemicznych we Francji od 3 maja będzie się odbywało na zasadzie "ostrożnego wznawiania aktywności” - powiedział w sobotę minister zdrowia Olivier Veran.

"Nie możemy za wcześnie otworzyć całej gospodarki, ponieważ pandemia może przyspieszyć" - ostrzegł Veran.

W poniedziałek do szkół wracają uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz żłobków. Gimnazjaliści i licealiści wrócą do nauczania hybrydowego za tydzień.

Premier Jean Castex zapowiedział, że od 3 maja zniesiony będzie nakaz pozostawania w obrębie 10 km od miejsca zamieszkania, a od połowy maja - otwarta zostanie część miejsc użyteczności publicznej.

Veran zapewnił, że wzrasta liczba osób zaszczepionych preparatem firmy AstraZeneca przeciw Covid-19; w ciągu ostatnich dwóch dni było to ponad 50 tys. dziennie. "Do końca weekendu liczba wykonanych w tym tygodniu szczepień wyniesie 2,5 mln, czyli tyle, co tydzień temu" - poinformował minister zdrowia.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 32 633 kolejnych osób. W szpitalach zmarło 220 chorych na Covid-19, przez co liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła w kraju do 102 742 - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1368 nowych chorych z Covid-19, 348 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 338 i wynosi 30 100. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5958 chorych.

Od początku kampanii pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 14 012 202 osoby (tj. 20,9 proc. całej ludności kraju i 26,7 proc. osób dorosłych), a 5 498 809 również drugą (8,2 proc. całej ludności i 10,5 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 314 858 szczepień, z czego 201 101 pierwszą dawką, a 113 757 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko