Francja: Minister zdrowia: tendencja sanitarna z ostatnich trzech dni nie jest dobra

Tendencja sanitarna z ostatnich trzech dni nie jest dobra - ocenił w sobotę minister zdrowia Olivier Veran podczas podróży do Nicei, gdzie nastąpił gwałtowny wzrost zakażonych koronawirusem. Veran zauważył, że sytuacja pogarsza się też w niektórych krajach europejskich, w tym w Niemczech.

W ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 22 371 osób, w szpitalach na Covid-19 zmarło 183 chorych - podała w sobotę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1029 chorych, 195 - na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 237, do 25 269. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3 369 chorych.

Łączna liczba wykrytych zakażeń koronawirusem we Francji od początku pandemii wzrosła do 3 583 135, a zgonów na Covid-19 - do 84 147.

Odsetek pozytywnych testów na koronawirusa wzrósł z 6 do 6,1 proc.

W Nicei i departamencie Alpy Nadmorskie, gdzie odnotowano najwyższą średnią zakażeń we Francji, Veran nie wykluczył wprowadzania lokalnego lockdownu. Media sytuację w tym regionie nazywają "eksplozją epidemii". W Nicei tygodniowy wskaźnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców wynosi 735, a w departamencie - 577.

Z Paryża Katarzyna Stańko