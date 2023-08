Francja: Ministerstwo rolnictwo przewiduje, że produkcja wina w 2023 roku wyniesie od 44 do 47 mln hektolitrów

Według pierwszych szacunków opublikowanych we wtorek przez służby Ministerstwa Rolnictwa we Francji zbiory w 2023 r. są „na średnim poziomie” z ostatnich lat i wyniosą od 44 do 47 mln hektolitrów, jednak prognozy te są jeszcze niepewne z powodu ataków pleśni w regionie Bordeaux.

"Produkcja wina wyniesie w 2023 r. od 44 do 47 mln hektolitrów, na poziomie średniej z lat 2018-2022" - podało ministerstwo rolnictwa.

Poza regionem południowo-zachodnim i Langwedocją-Roussillon, gdzie trwa susza, sytuacja w innych winnicach pozostaje ogólnie korzystna, ponieważ gleby w większości zostały nawodnione.

Jednak prognozy zbiorów "mają charakter tymczasowy ze względu na niepewność związaną z konsekwencjami ataków pleśni w winnicach Bordeaux i południowo-zachodniej części kraju" - precyzuje ministerstwo.

Częste opady deszczu i wysokie temperatury wiosną sprzyjały rozwojowi mączniaka rzekomego. Zakażone nim liście winogron pokrywają się plamami i usychają. Oprócz mączniaka inne choroby winorośli (oidium, botrytis) powodują znaczne straty, które mogą sięgać średnio do 30 proc, zbiorów w zakażonych winnicach.

Zbiory znacznie lepiej prezentują się w Szampanii, gdzie "kiście są dobrze zaopatrzone", a choroby zwalczane - podaje ministerstwo. W tym regionie, podobnie jak w Burgundii, oczekuje się, że potencjał produkcyjny będzie powyżej średniej z lat 2018-2022.

Pierwsze zbiory rozpoczęły się już w zeszłym tygodniu w winnicach Fitou na południu Francji - a winobranie potrwa aż do początku jesieni.

Francja wyprodukowała ponad 46 mln hektolitrów wina w 2022 roku pomimo wyjątkowo suchego lata.