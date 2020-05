Francja: Morawiecki: „Chrześcijaństwo jest sercem Europy: nie zapominajmy o lekcji Jana Pawła II!”

W artykule „Chrześcijaństwo jest sercem Europy: nie zapominajmy o lekcji Jana Pawła II!”, zamieszczonym w „Le Figaro”, premier Morawiecki przypomniał o wkładzie papieża Polaka w upadek komunizmu i jego przesłaniu solidarności i miłosierdzia aktualnym też w czasie epidemii.

"Polski premier składa hołd człowiekowi, który wywarł na nim głębokie wrażenie i przypomina swoje przesłanie nadziei w tych niespokojnych czasach" - napisał w przedmowie do artykułu Mateusza Morawieckiego dziennik "Le Figaro".

"W roku 2020, szczególnym roku dla Polski, obchodzimy wiele rocznic, w tym setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, a także bitwy warszawskiej, która uratowała Polskę i Europę od inwazji wojsk z bolszewickiej Rosji" - napisał premier w swoim artykule, dodając, że to zwycięstwo dało młodemu Karolowi Wojtyle szansę dorastania w wolnej Polsce.

"Ten skromny chłopiec z Wadowic w Małopolsce został papieżem i pomógł pokonać Imperium Zła. Jest to bez wątpienia jedna z najbardziej niezwykłych historii XX wieku" - podkreślił polski premier. "Naszym obowiązkiem jest ożywić to dziedzictwo, pielęgnować pamięć o naszych małych ojczyznach i wielkich bohaterach. Nie zapominając oczywiście o najbardziej tragicznych momentach w historiach narodowych. Ponieważ, jeśli zaciemnimy pamięć, zatracimy się w tym świecie, stracimy to, co czyni naszą tożsamość. Ci z nas, którzy są najsłabsi, starsi i najbardziej zagrożeni, potrzebują pomocy bardziej niż kiedykolwiek. To nasz obowiązek" - zaapelował Morawiecki.

"W Polsce, jednym z krajów najbardziej dotkniętych totalitaryzmem w XX wieku, okrucieństwa wojenne pochłonęły życie milionów niewinnych ludzi. A jednak to z tego +dalekiego kraju+ przyszła duchowa odnowa dla świata. W obliczu pandemii koronawirusa Europa i świat muszą powrócić do nauki Jana Pawła II o solidarności i miłosierdziu" - napisał premier Morawiecki. Dodał, że w dzisiejszych czasach osoby na pierwszej linii frontu walki z pandemią dają "swoje wielkie świadectwo moralne". "Musimy wierzyć - podobnie jak Jan Paweł II - w piękno Europy" - zaznaczył Morawiecki.

"Papież Jan Paweł II głosił mądrą nadzieję: wiarę w inny porządek rzeczy. Lepszy niż ten, w którym żyjemy. Dzisiaj, gdy kryzys epidemiologiczny przeradza się w najgłębszą recesję gospodarczą od prawie stu lat, potrzebujemy tej nadziei jeszcze bardziej" - stwierdził Morawiecki.

Szef polskiego rządu przypomniał, że wezwanie: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" dotarło do Gdańska, gdzie narodziła się Solidarność, a także do Berlina, gdzie runął Mur Berliński, a wraz z nim żelazna kurtyna.

"W ten sposób słowa i czyny Jana Pawła II zmieniły oblicze Europy" - podsumował Mateusz Morawiecki. "Dzisiaj zmieni oblicze każdego europejskiego miasta i wsi, które stoją w obliczu epidemii. Niech przyniesie nadzieję, solidarność i uzdrowienie w każdym zakątku naszego kontynentu" - zaznaczył polski premier, który w osobistym wyznaniu napisał również, że papież był dla niego: "mistrzem, przewodnikiem oraz podstawą, na której budował swoją wiarę o wolnej i zjednoczonej Polsce".

W związku z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, media na całym świecie: od Meksyku po Japonię, ale także we Francji i w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Czechach publikują w tych dniach pochodzące z Polski teksty poświęcone Janowi Pawłowi II. Akcja odbywa się w ramach przedsięwzięcia "Opowiadamy Polskę światu - w 100-lecie urodzin Jana Pawła II", którą zorganizował Instytut Nowych Mediów.

W ciągu weekendu teksty w ramach projektu ukazały się m.in we francuskim "Le Figaro" i "L'Opinion", w brytyjskim "The Tablet", włoskim "Avvenire", czeskich "Lidovych Novinach", ukraińskim "RISU" a także w czasopismach w Meksyku i Panamie.

Z Paryża Katarzyna Stańko