Francja: MSW: wzrost o 130 proc. liczby aktów rasistowskich i ksenofobicznych w 2019 r.

1142 akty rasistowskie i ksenofobiczne odnotowano w 2019 roku we Francji wobec 496 rok wcześniej - wynika z danych opublikowanych w niedzielę przez MSW. Oznacza to wzrost o 130 proc.

W ciągu poprzednich dwóch lat zarejestrowano spadek tego typu aktów, natomiast w 2019 roku odnotowano ich znaczący wzrost. W przeważającej części chodziło o różnego rodzaju groźby (odnotowano ich 977), definiowane jako słowa lub gesty, napisy, ulotki czy listy o wydźwięku rasistowskim lub ksenofobicznym - wskazuje MSW w raporcie.

Pozostałe przypadki określono jako "działania". Do tej kategorii wliczane są ataki na ludzi i mienie, takie jak: uszkodzenie, kradzież lub przemoc fizyczna.

Liczba aktów antysemickich wzrosła 541 w 2018 roku do 687 w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 27 proc. 151 z tych aktów wiązały się z użyciem przemocy fizycznej, 536 to groźby. "Wzrost aktów antysemickich w 2019 r. to skutek zwiększenia się liczby przypadków z kategorii +groźby+. Liczba bezpośrednich ataków na osoby spadła o około 44 proc." - podkreśla MSW.

Według raportu akty wymierzone w chrześcijan - w 2019 roku było to 996 działań i 56 gróźb - stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich aktów antyreligijnych, ale ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie. "Działania oznaczają w tej kategorii przede wszystkim ataki na obiekty religijne" - wskazuje MSW.

Liczbę aktów antymuzułmańskich w 2019 roku - 154, w tym 63 działania i 91 gróźb - MSW ocenia jako "stosunkowo niewielką". W 2018 roku aktów antymuzułmańskich odnotowano 100. W zeszłym roku większość aktów tego typu sklasyfikowanych jako działania również stanowiły ataki na obiekty religijne.

"Obchodzimy 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, w tym kontekście powtarzające się akty antysemickie niepokoją, oznaczają upowszechnianie się rasistowskiej i ksenofobicznej mowy nienawiści i takich zachowań. Apelujemy do sumienia społeczeństwa, a także do przywódców politycznych naszej Republiki, aby stanowczo i wyraźnie potępiali takie akty" - napisali w komunikacie prasowym minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner oraz sekretarz stanu w MSZ Laurent Nunez.

Z Paryża Katarzyna Stańko