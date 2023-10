Francja sprzeciwia się zawieszaniu pomocy dla Palestyńczyków

Francja nie popiera zawieszenia pomocy, która trafia bezpośrednio do Palestyńczyków. "Przekazaliśmy jasno to stanowisko Komisji Europejskiej" - oświadczyło we wtorek ministerstwo spraw zagranicznych w Paryżu.

W poniedziałek unijny komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi poinformował, że w związku z atakiem Hamasu na Izrael Komisja Europejska natychmiast zawiesza wszystkie płatności dla Palestyńczyków, realizowane z programów pomocy rozwojowej.

- Skala terroru i brutalności wobec Izraela i jego mieszkańców jest punktem zwrotnym. Nie możemy się zachowywać, jakby nic się nie stało. Jako największy darczyńca Palestyńczyków Komisja Europejska poddaje przeglądowi całe swoje portfolio pomocy rozwojowej o łącznej wartości 691 mln euro - napisał Varhelyi na platformie X (d. Twitter).

Oznacza to "natychmiastowe zawieszenie wszystkich płatności; przegląd wszystkich projektów; przełożenie do odwołania wszelkich nowych propozycji budżetowych, w tym na rok 2023" - wyjaśnił unijny komisarz pochodzący z Węgier.

Oświadczenie to, które nastąpiło przed planowanym na wtorek posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej, (mają omówić sytuację w Izraelu oraz pomoc rozwojową dla terytoriów palestyńskich) wywołało "gniewną reakcję" kilku państw członkowskich UE - poinformował portal France 24.