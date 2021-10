Francja: MSZ: Jean-Yves Le Drian spotka się z Antonym Blinkenem we wtorek

Rozmowy francuskiego ministra spraw zagranicznych Jean-Yves Le Driana z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem odbędą się we wtorek i będą mieć za cel odbudowę zaufania między oboma państwami - podano w komunikacie Quai d'Orsay opublikowanym w sobotę.

O planowanej wizycie szefa amerykańskiej dyplomacji we Francji, gdzie od poniedziałku do środy ma on brać udział w obradach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu, poinformował w piątek Departament Stanu. Antony Blinken będzie przewodniczyć tym obradom - pisze Reuters.

W komunikacie wydanym w sobotę przez francuskie ministerstwo ds. Europy i spraw zagranicznych napisano, że "Dawaj ministrowie będą prowadzić pogłębione rozmowy będące kontynuacją ich wcześniejszego spotkania w Nowym Jorku w dniu 23 września, co ma pomóc w ustaleniu, jakie kroki należy poczynić, by odbudować zaufanie między oboma państwami".

Agencja Reutera podała, że w skład delegacji amerykańskiej na rozmowy w Paryżu wejdzie też amerykański pełnomocnik ds. polityki klimatycznej John Kery oraz przedstawiciela USA ds. handlu Katherine Tai. Po rozmowach w Paryżu szef amerykańskiej dyplomacji wybiera się do Meksyku.

Przy okazji sesji OECD Blinken "spotka się również ze swoim francuskim odpowiednikiem i innymi dyplomatami, by kontynuować dyskusje na temat wzmocnienia relacji między Stanami Zjednoczonymi i Francją po serii ostatnich problemów" - zapowiedział w piątek rzecznik amerykańskiej dyplomacji Ned Price.

Według Price'a w Paryżu omawiane ma być w szczególności "bezpieczeństwo w regionie Indo-Pacyfiku", ale także "kryzys klimatyczny, ożywienie gospodarcze po pandemii Covid-19, stosunki transatlantyckie oraz współpraca z naszymi sojusznikami i partnerami w celu sprostania wyzwaniom i wykorzystania globalnych szans".

Stosunki na linii Paryż -Waszyngton uległy radykalnemu pogorszeniu, gdy 15 września Biały Dom ogłosił zawiązanie nowego sojuszu obronnego AUKUS z Australią i Wielką Brytanią w regionie Indo-Pacyfiku, czego ubocznym skutkiem jest odstąpienie przez Canberrę od kontraktu z Paryżem na dostawę francuskich okrętów podwodnych z napędem nuklearnym. Umowa ta miała opiewać na co najmniej 40 mld dolarów.

Wkrótce na konsultacje do Paryża wezwany został ambasador Francji w Stanach Zjednoczonych Philippe Etienne, który zawitał ponownie do Waszyngtonu dopiero po dwóch tygodniach. Po powrocie Etienne rozpoczął aktywne zabiegi o wznowienie dialogu francusko-amerykańskiego.

Prezydenci USA Joe Biden i Francji Emmanuel Macron ustalili 22 września podczas rozmowy telefonicznej, że należy bezzwłocznie rozpocząć proces szeroko zakrojonych konsultacji, by odbudować zaufanie.