Francja: MSZ: jesteśmy gotowi stać się jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy

Jesteśmy gotowi przystąpić do międzynarodowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy; taka umowa pozwoli wzmocnić możliwości obronne Kijowa w perspektywie długookresowej i zapobiec ewentualnej przyszłej agresji - oświadczyło we wtorek MSZ Francji.

"Francja wraz z partnerami nadal rozważa najlepsze możliwe opcje dotyczące wspierania Ukrainy we wszystkich dziedzinach. (...) (Gotowość do uczestnictwa Paryża w międzynarodowym porozumieniu w sprawie gwarancji bezpieczeństwa) została potwierdzona przez przywódców Francji i Wielkiej Brytanii we wspólnej deklaracji z 36. szczytu francusko-brytyjskiego (w marcu 2023 roku)" - czytamy w komunikacie resortu dyplomacji Francji.

Trwają dyskusje na temat porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, które wzmocniłoby Ukrainę, dając jej priorytet w dostępie do zachodniej broni i technologii wojskowych - powiedział amerykańskiemu dziennikowi "Wall Street Journal" prezydent RP Andrzej Duda. Według poniedziałkowego wydania gazety, porozumienie wzorowane na "modelu izraelskim" ma zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w trakcie jej starań o wejście do NATO.

Według Fabrice'a Pothiera, byłego wysokiego rangą urzędnika NATO i doradcy byłego sekretarza generalnego Sojuszu Andersa Fogha Rasmussena, propozycja zakłada, że USA służyłyby jako główny gwarant porozumienia w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy. W inicjatywie uczestniczyłyby też europejskie państwa NATO, w tym Francja.