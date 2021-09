Francja: MSZ: Le Drian rozmawiał z Blinkenem o odbudowie zaufania między ich krajami

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian, który w czwartek rozmawiał w siedzibie ONZ z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, powiedział, że "potrzeba czasu i czynów", by odbudować zaufanie między Ameryką i Francją - poinformował w komunikacie francuski MSZ.

Czwartkowa rozmowa ministrów była kolejną próbą przełamania lodów po kryzysie dyplomatycznym między Paryżem i Waszyngtonem, wywołanym zerwaniem przez Australię kontraktu na francuskie okręty podwodne w związku z podpisaniem paktu AUKUS.

Le Drian "przypomniał, że pierwszy etap (odbudowywania zaufania) miał miejsce w środę podczas rozmowy prezydentów" - poinformował resort

W środę amerykański przywódca Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który zadecydował, że francuski ambasador wróci do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu.

Spotkanie Le Driana i Blinkena odbyło się w największej dyskrecji i bez obecności mediów w siedzibie francuskiej misji przy ONZ, która zresztą odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji na ten temat - pisze AFP.

Agencja podaje też, że od początku Zgromadzenia Ogólnego ONZ Le Drian odmawiał spotkania z Blinkenem, mimo iż jak dotąd darzył go dużym podziwem.

W środę Pałac Elizejski poinformował, że Biden i Macron postanowili "rozpocząć proces pogłębionych konsultacji", aby odbudować zaufanie między Waszyngtonem i Paryżem.

W piątek Le Drian oznajmił, że Paryż wzywa swoich ambasadorów w USA i Australii na konsultacje w związku z umową AUKUS, która doprowadziła do zerwania przez Canberrę umowy handlowej, zwanej we Francji "kontraktem stulecia" i ocenianej przez Reutera na co najmniej 40 mld dol., a przez Associated Press na blisko 100 mld dol.

W ramach ogłoszonego 15 września paktu AUKUS podpisanego przez Australię, USA i Wielka Brytanię, Canberra ma zbudować okręty podwodne o napędzie atomowym oparte na amerykańskiej i brytyjskiej technologii.

Paryż wyraził oburzenie zarówno wobec zerwania kontraktu przez Australię, jak i ze względu na pominięcie go w planach strategicznych związanych z regionem Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.