Francja: MSZ wezwało ambasadora Chin ws. uwag o pandemii koronawirusa

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian wezwał ambasadora Chin w tym kraju w związku z krytycznymi uwagami na temat epidemii koronawirusa w Europie, które pojawiły się niedawno na stronie internetowej chińskiej ambasady w Paryżu.

Le Drian we wtorek wezwał chińskiego ambasadora Lu Shaye, aby "wyrazić dezaprobatę" w związku z "niektórymi komentarzami", krytykującymi reakcję Zachodu na pandemię i wychwalającymi "chińskie zwycięstwo" nad nią. "Niektóre publiczne oświadczenia przedstawicieli chińskiej ambasady we Francji nie są zgodne z jakością stosunków dwustronnych naszych krajów" - oświadczył minister, cytowany przez agencję AFP.

W niedzielę chińska ambasada we Francji opublikowała na swojej stronie internetowej niepodpisany, długi tekst po francusku i mandaryńsku, zatytułowany "Skorygować zniekształcone fakty - obserwacje chińskiego dyplomaty stacjonującego w Paryżu". W tekście anonimowy chiński dyplomata twierdzi, że Zachód oczerniał Chiny w związku z epidemią koronawirusa.

Tekst oskarża również personel pielęgniarski w domach spokojnej starości we Francji o to, że "porzucił swoje stanowiska z dnia na dzień (...) pozostawiając mieszkańców (tych placówek - PAP) na śmierć z głodu i chorób".

W tekście dyplomata skrytykował też ostre oceny pod adresem dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz francusko-tajwańską deklarację, opublikowaną 31 marca we francuskim tygodniku "L'Obs", krytykującą niedopuszczenie Tajwanu do członkostwa w WHO.

Pekin, który uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję, sprzeciwia się jego udziałowi w organizacjach międzynarodowych i od kilku lat blokuje przystąpienie Tajwanu do WHO czy Interpolu.

"Pandemia Covid-19 dotyka wszystkie kontynenty i społeczeństwa. W obliczu wirusa i jego konsekwencji dla naszych gospodarek nie ma miejsca na kontrowersje, a Francja zdecydowanie pracuje na rzecz jedności, solidarności i większej współpracy międzynarodowej" - napisał Le Drian w komunikacie prasowym.

Z Paryża Katarzyna Stańko