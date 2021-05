Francja: Muzeum Luwr pierwszy raz w historii będzie zarządzane przez kobietę

Paryski Luwr po raz pierwszy w swojej historii będzie zarządzany przez kobietę - Laurence des Cars. Nowa dyrektor zacznie pracę 1 września – poinformował w środę Pałac Elizejski.

54-letnia Laurence des Cars obecna dyrektor Muzeum d'Orsay będzie pierwszą kobietą, która stanie na czele największego muzeum na świecie. Laurence des Cars jest córką dziennikarza i pisarza Jeana des Cars, wnuczką powieściopisarza Guy des Cars, specjalistką od sztuki XIX i początku XX w. Nowa dyrektor zapowiada, że chce być "reżyserem swoich czasów" i mobilizować młodych ludzi do odwiedzania muzeum oraz pracować nad zwrotem zrabowanych dzieł sztuki przez nazistów, jak również organizować wystawy związane z bieżącymi debatami i bolączkami społecznymi.

Jako kuratora w Muzeum d'Orsay w 1994 roku zorganizowała kilka wystaw we współpracy z międzynarodowymi muzeami, takimi jak Metropolitan Museum of Art, Royal Academy of Art w Londynie czy Thyssen Museum w Madrycie.

W lipcu 2007 r została mianowana dyrektorem naukowym agencji France-Museums, francuskiego operatora odpowiedzialnego za rozwój Luwru w Abu Zabi, a następnie awansowała w 2011 r. do grona tzw. kuratorów dziedzictwa ogólnego.W 2014 r została dyrektorem Musee de l'Orangerie. Następnie w 2017 roku objęła stanowisko szefowej Muzeum d'Orsay. Jej mottem było "przyciągnij nowe pokolenia"; za jej rządów frekwencja w Muzeum d'Orsay stale rosła, a w 2019 r. przekroczyła 3,7 mln odwiedzających. W czasie pandemii uruchomiła projekt "Orsay wide open", który pozwoli rozbudować muzeum, m.in. dzięki darowiźnie 20 mln euro od amerykańskiego patrona, który pozostał anonimowy.

W kwietniowym wywiadzie dla agencji AFP podkreśliła swoją wizję muzeum, którego program byłby zakotwiczony "w wielkich wyzwaniach społecznych, przyciągając w ten sposób nowe pokolenia". "W świecie, który może przeszkadzać, odrzucać muzeum, chcę zwrócić się do odwiedzających w każdym wieku i o każdym pochodzeniu społeczno-kulturowym" - zapewniała.

Pod jego kierownictwem Ministerstwo Kultury wszczęło procedurę zwrotu obrazu Gustava Klimta "Róże pod drzewami" z Muzeum d'Orsay spadkobiercom Nory Stiasny, której obraz odebrali naziści w Wiedniu w sierpniu 1938 r. "Duże muzeum musi zmierzyć się z historią, w tym spojrzeć wstecz na samą historię naszych instytucji" - de Cars powiedziała AFP.

Z Paryża Katarzyna Stańko