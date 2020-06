Francja: Nadeszła fala upałów, temperatura nawet do 37 stopni C

We Francji od wtorku trwają upały. Jak wynika z prognoz Meteo-France w środę w całym kraju będzie bardzo gorąco, a temperatura sięgnie w niektórych regionach nawet 37 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia pojawi się kilka lokalnych burz nad Alpami i Pirenejami. Na wybrzeżu Atlantyku również mogą pojawić się burze.

Temperatury minimalne wynoszą obecnie od 13 do 18 stopni, lokalnie jest 9 stopni w Ardenach oraz od 17 do 22 stopni na Lazurowym Wybrzeżu i na Korsyce.

Po południu jednak temperatura osiągnie od 29 do 34 stopni w północnej i południowo-wschodniej części Francji oraz od 31 do 36 stopni na południowym zachodzie, a lokalnie nawet 37 stopni C.

Służby meteorologiczne zalecają po południu pozostawać w domu w regionach, gdzie temperatura przekracza 35 stopni. Zaleca się również picie dużych ilości wody.