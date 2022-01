Francja: Najwięcej dobowych zakażeń od początku pandemii: blisko 370 tys.

W ciągu minionej doby we Francji wykryto 368 149 zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Siedmiodniowa średnia krocząca infekcji wzrosła do ponad 280 tys. - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

23 371 pacjentów jest obecnie hospitalizowanych z powodu Covid-19, w tym 3969 leczonych jest na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W szpitalach w ciągu doby zmarło 270 osób z koronawirusem, natomiast w domach opieki w ciągu tygodnia odnotowano 73 zgony. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 126 059 od początku pandemii.

Wskaźnik zachorowalności we Francji na 100 tys. mieszkańców wynosi 2790 osób. Odsetek pozytywnych wyników testów wzrósł do 20 procent.

W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 677 404 szczepienia, z czego 48 876 pierwszą dawką. Dawkę uzupełniającą przyjęły 594 753 osoby, co daje łącznie 29,4 mln zaszczepionych.

Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymały 53,3 mln osób (tj. 79,1 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 52,09 mln osób (tj. 77,3 proc. populacji). Według stanu na 11 stycznia w pełni zaszczepionych jest 91 proc. dorosłych, a 93 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki.

Z Paryża Katarzyna Stańko