Francja: Najwięcej pacjentów z koronawirusem na OIOM-ach od końca listopada

We Francji liczba pacjentów z Covid-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii wzrosła do 3743; to najwyższy poziom od końca listopada 2020 roku – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Liczba chorych z koronawirusem przebywających na OIOM-ach systematycznie rośnie od stycznia, kiedy takich pacjentów było 2600.

W ciągu ostatnich 24 godzin 187 pacjentów z Covid-19 zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii.

Jak twierdzą lekarze, choć daleko jeszcze do sytuacji krytycznej na OIOM-ach, która miała miejsce na wiosnę 2020 roku (7 tys. pacjentów) czy do szczytu drugiej fali pandemii na jesieni (4,9 tys. pacjentów w połowie listopada), to stan obecny niepokoi władze medyczne.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 21 825 osób, to o ponad 1800 więcej niż tydzień temu. Na Covid-19 zmarło w szpitalach 130 kolejnych chorych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła w kraju do 88 600, a zakażeń do ponad 3,9 mln - informuje SPF.

Liczba pacjentów hospitalizowanych z Covid-19 wzrosła o 193 i wynosi 24 818. Odsetek testów z wynikiem pozytywnym wynosi 7,3 proc.

Premier Francji Jean Castex ogłosił, że w ten weekend zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 585 tys. osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko