Francja: Najwięcej zakażeń koronawirusem od kwietnia - ponad 30 tys.

We Francji w środę zarejestrowano 30 920 nowych przypadków koronawirusa, zmarły 53 osoby - poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy od 28 kwietnia liczba nowych infekcji koronawirusowych przekroczyła próg 30 tys.

O 33 wzrosła także liczba pacjentów przebywających na intensywnej terapii. Poważnych przypadków Covid-19 w szpitalach jest łącznie 1745.

Kryzys zdrowotny związany z pandemią Covid-19 jeszcze nie jest za nami, z koronawirusem będziemy musieli jeszcze żyć kilka miesięcy - oświadczył wcześniej w środę prezydent Francji Emmanuel Macron.

Szef państwa zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację w regionach Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Korsyka i Oksytania. Powiedział również o "dramatycznej sytuacji" na Antylach. Tego samego dnia rzecznik rządu Gabriel Attal zapowiedział zaostrzenie lockdownu na wyspie Gwadelupie. Na innej wyspie Antyli - Martynice, restrykcje zaostrzono w poniedziałek.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa we wtorek we Francji zaszczepionych co najmniej jedną dawką preparatu przeciw Covid-19 było 67 proc. populacji kraju, a w pełni zaszczepionych - ponad połowa (51 proc.).