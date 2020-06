Francja: Najwięcej zgonów na Covid-19 od trzech dni

Liczba osób, które zmarły na Covid-19 we Francji wzrosła w piątek o 26 do 29 778; to największa liczba zgonów od trzech dni. Z kolei liczba osób hospitalizowanych, u których zdiagnozowano koronawirusa, spadła poniżej 9 tysięcy po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy.

Jeśli chodzi o bilans ofiar śmiertelnych pandemii Francja zajmuje piąte miejsce po USA (124,3 tys.), Brazylii (prawie 55 tys.), Wielkiej Brytanii (43,2 tys.) i Włoszech (34,6 tys.).

Według danych francuskiego ministerstwa zdrowia od wybuchu epidemii do piątku we Francji zdiagnozowano 161 348 przypadków zakażenia koronawirusem.

Aktualnie hospitalizowanych jest 8886 pacjentów; w ciągu ostatniej doby do szpitali przyjęto 87 zakażonych osób. 634 osoby są w stanie poważnym i przebywają na oddziałach intensywnej terapii; 15 ciężkich przypadków przyjęto w ciągu ostatnich 24 godzin. Do tej pory szpitale opuściło 75 639 osób, które zostały wyleczone.

Najwięcej przypadków Covid-19 odnotowano w regionach Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy i Hauts-de-France, a więc na północnym wschodzie i środkowym wschodzie Francji.