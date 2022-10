Francja: Najwybitniejsi Polacy we Francji uhonorowani w konkursie „Wybitny Polak”

Podczas 9. edycji konkursu „Wybitny Polak we Francji” uhonorowano wyróżniających się w swoich profesjach Polaków, którzy przyczyniają się do promowania Polski we Francji: naukowców, artystów, biznesmenów i działaczy społecznych.

Gala konkursu "Wybitny Polak we Francji" odbyła się w piątek wieczorem w Pałacu Monaco w Paryżu, którą uświetnił recital Catherine Tofil wykonującą piosenki Edith Piaf, Ani Karwan, Nat King Cole oraz Pink Martini.

Nagrodę specjalną ambasadora RP we Francji, Jana Emeryka Rościszewskiego otrzymał honorowy konsul RP w Rennes Michel Dorin za zasługi w tworzeniu więzi między Polską a francuskim regionem Bretania, zaś nagrodę specjalną jury otrzymali: działacz społeczny i pisarz Edouard Papalski, działaczka społeczna Anna Woźniak oraz działacz społeczny i promotor polskiego folkloru Daniel Tadeusz Curyło.

"Polacy dają wspaniały przykład integracji z francuskim społeczeństwem. Państwa praca i pozycja budują również naszą, polską pozycję w świecie" - podkreślił ambasador Rościszewski.

Laureatami konkursy w tym roku zostali:

W kategorii Nauka - chemik, inżynier, dyrektor w Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Paryskim Instytucie Chemii Badawczej (IRCP) w Wyższej Szkole Chemicznej (ENSCP) prof. Jolanta Światowska

W kategorii Kultura - aktorka Elżbieta Duda

W kategorii Osobowość - aktorka i tłumaczka Elżbieta Koślacz-Virol

W kategorii Młody Polak - dyrektor muzyczna opery Lorraine w Nancy Marta Gardolińska

W kategorii Biznes: współwłaścicielka i dyrektor marketingu domu szampana Meteyer pere et fils Anna Meteyer-Pauter

Wyróżnieni w konkursie zostali natomiast:

W kategorii Nauka - lekarz Daniel Pietrasz oraz nauczyciel i autor publikacji Jean-Luc Sochacki

W kategorii Osobowość - pianista, kompozytor i humanista Henryk Witkowski oraz osobowości środowiska polonijnego Czesław Lebelt

W kategorii Młody Polak - konserwatorka dzieł sztuki Felicja Lamprecht oraz malarz i architekt Tomasz Drozdowicz

W kategorii Kultura - dziennikarka i dokumentalistka Christine Bernard

Konkurs jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego w Warszawie oraz Komitetu organizacyjnego Wybitny Polak we Francj. Jego celem jest zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także przybliżenie sylwetek tych osób, które, często znane i szanowane na emigracji, pozostają anonimowe dla Polaków mieszkających w naszym kraju.

Pierwsza edycja konkursu "Wybitny Polak" została przeprowadzona w 2010 roku, a w 2011 konkurs został rozszerzony na inne kraje. Obecnie konkurs odbywa się równolegle w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Belgii, Norwegii, Singapurze, Szkocji, Holandii, Niemczech i Francji. Po raz pierwszy Tytuł "Wybitnego Polaka" w Francji został nadany w 2014.

Edycja francuska konkursu odbywa się pod patronatem Ambasadora RP we Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko

