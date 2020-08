Francja: Najwyższy od maja przyrost zakażeń koronawirusem

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o wykryciu 4771 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, co jest najwyższym dobowym przyrostem od czasu zniesienia lockdownu we Francji. Zmarło 12 osób.

Po raz pierwszy od otwarcia francuskiej gospodarki w maju dobowa liczba nowych infekcji przekroczyła 4 tys.

Podczas ogólnonarodowej kwarantanny we Francji największy dobowy przyrost zakażeń miał miejsce 31 marca, gdy odnotowano 7578 nowych zakażeń. Po kilku dniach dobowe przyrosty spadły do ok. 4500 nowych infekcji.

W sumie od początku pandemii we Francji koronawirusem zakaziło się 229 814 osób. Zmarło 30 480. W szpitalach nadal przebywa 4748 osób. 380 osób jest leczonych na oddziałach intensywnej terapii.

Ministerstwo pracy Francji ogłosiło w tym tygodniu, że noszenie maseczek w miejscu pracy będzie obowiązkowe z wyjątkiem biur, w których pracuje tylko jedna osoba. Resort zarekomendował też utrzymanie w miarę możliwości pracy zdalnej.

Według francuskiej Agencji Zdrowia Publicznego do prawie jednej czwartej nowych zakażeń SARS-CoV-2 dochodzi w miejscach pracy.