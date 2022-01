Francja: Najwyższy Urząd ds. Zdrowia zatwierdził tabletki Paxlovid przeciw Covid-19

Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) zatwierdził w piątek wejście do obrotu przeciwwirusowych tabletek Paxlovid przeciw Covid-19. Pierwsze dostawy tego leku firmy Pfizer spodziewane są we Francji w ciągu kilku dni.

HAS "zezwala na wczesny dostęp do leczenia Paxlovidem (nirmatrelvir/ritonavir) dla dorosłych z Covid-19 niewymagających tlenoterapii i z wysokim ryzykiem progresji choroby do jej ciężkiej postaci." - napisano w uzasadnieniu decyzji.

Paxlovid przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z grup ryzyka (osób starszych, z obniżoną odpornością, cierpiących na niektóre rzadkie choroby itp.). Będzie dostępny na receptę. Tabletki podaje się doustnie 3 razy dziennie przez pięć dni. Zaleca się przyjmowanie leku jak najszybciej po pozytywnej diagnozie Covid-19 i najpóźniej w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Według producenta lek zmniejsza ryzyko hospitalizacji o 85 proc.

HAS zauważa jednak, że lek przeciwwirusowy jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek. Wskazuje to również na znaczne ryzyko interakcji leków podczas przyjmowania Paxlovidu u pacjentów stosujących inne leczenie.

Ministerstwo zdrowia zamówiło około 500 tys. dawek leku w 2022 roku, a pierwsze dostawy - kilka tysięcy dawek - są spodziewane w ciągu tygodnia - podaje agencja AFP.

Z Paryża Katarzyna Stańko