Francja: Najwyższy w historii wzrost bezrobocia w trzecim kwartale

Bezrobocie we Francji wzrosło w trzecim kwartale o 1,9 pkt proc., osiągając poziom 9 proc. - podał we wtorek francuski urząd statystyczny INSEE. To najwyższy kwartalny wzrost bezrobocia od początku pomiarów w 1975 r.

Według INSEE obecny poziom bezrobocia jest najwyższy od dwóch lat. Jak zaznaczył urząd, rekordowy wzrost liczby bezrobotnych spowodowany był faktem, że podczas lockdownu w dwóch pierwszych kwartałach roku Francuzi mieli ograniczone możliwości poszukiwania nowej pracy.

Jak pisze Reuters, nowe statystyki mogą zagrozić planom prezydenta Emmanuela Macrona, który obiecał obniżyć stopę bezrobocia do 7 proc. do końca swojej kadencji w 2022. Kiedy Macron wstępował na urząd, stopa ta wynosiła 9,5 proc.

W oddzielnym raporcie INSEE podało, że produkcja przemysłowa we Francji wzrosła między sierpniem i wrześniem o 1,4 proc., czyli o 0,6 pkt proc. więcej, niż przewidywali eksperci.