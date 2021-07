Francja: Nawet małe kina i teatry muszą stosować się do obowiązku certyfikatów sanitarnych

We Francji od środy obowiązują certyfikaty sanitarne w miejscach publicznych powyżej 50 osób. Część małych kin i teatrów chciała obejść wymóg, zapowiadając obniżenie liczby osób podczas seansu do 49, jednak ministerstwo zdrowia ostrzegło, że nie jest to możliwe.

Część kin czy hali sportowych nie zdążyła jeszcze zaopatrzyć się w urządzenia do odczytywania kodów QR, dlatego też weryfikują one papierowe wersje certyfikatów szczepień lub testów PCR.

Ministerstwo zdrowia doprecyzowało warunki stosowania certyfikatu sanitarnego np. w kinach czy teatrach: limit 50 osób dotyczy pojemności sali, nie zaś rzeczywistej liczby widzów.

Część małych kin chciała obejść wymóg, zapowiadając obniżanie liczby osób podczas seansu do 49 w niektórych godzinach lub w wyznaczonych dniach. Jednak okazanie certyfikatu sanitarnego jest obowiązkowe nawet w przypadkach, gdy na seans przyszło mniej niż 50 osób. Certyfikat sanitarny obowiązuje również, kiedy podczas seansu zajętych jest np. tylko 10 miejsc.

Służby na razie łagodnie podchodzą do osób, które nie posiadają certyfikatów sanitarnych, stosując pouczenie zamiast kar, jak zalecił premier na początku obowiązywania nowych przepisów.

Z kolei prefekt departamentu Górna Korsyka zapowiedział, że już w najbliższy piątek przepustka sanitarna będzie testowana w kilku barach i restauracjach. Noszenie maseczki stanie się ponownie obowiązkowa na niektórych ulicach korsykańskich miast.

Narodowy przewoźnik kolejowy SNCF zapowiedział w czwartek przeprowadzanie masowych kontroli certyfikatów sanitarnych, gdy tylko na początku sierpnia staną się one obowiązkowe w pociągach dalekobieżnych.

"Bilet, maska i certyfikat sanitarny: to trzy elementy, które trzeba będzie posiadać, aby wsiąść do pociągu od początku sierpnia" - podkreślił w rozmowie ze stacją RTL dyrektor generalny SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

Podróżni zostaną poinformowani o tych obowiązkach e-mailem i SMS-em podczas zakupu biletu i przed podróżą. Niedopełnienie obowiązku okazania certyfikatu lub testu PCR będzie skutkowało zakazem wejścia na pokład podczas kontroli w porcie i karą w wysokości 135 euro podczas kontroli pokładowej.

Wbrew zaleceniom rządu Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba parlamentu, zagłosowało w czwartek przeciwko obowiązkowi certyfikatu sanitarnego dla pacjentów szpitali i osób odwiedzających ośrodki zdrowia i domy spokojnej starości.

Tymczasem polityk skrajnej prawicy Florian Philippot, była prawa ręka Marine Le Pen, wezwał do nowej demonstracji w sobotę w Paryżu przeciwko paszportom sanitarnym "za wolność, przeciwko tyranii". Philippot wzywa również do bojkotu obowiązku posiadania certyfikatu sanitarnego, "aby zmusić instytucje do powstania przeciwko Macronowi", jak stwierdził polityk.

Z Paryża Katarzyna Stańko