Francja: NGO: policja stosuje prewencyjne aresztowania i nieuzasadnioną przemoc wobec demonstrantów

Stowarzyszenie Obrony Swobód Konstytucyjnych (Adelico), we wniosku złożonym do sądu administracyjnego w Paryżu, poinformowało, że francuska policja stosuje prewencyjne aresztowania oraz nieuzasadnioną przemoc wobec demonstrantów sprzeciwiających się reformie emerytalnej. Organizacja domaga się od sądu zaprzestania prewencyjnych aresztowań, poinformowały we wtorek francuskie media.

Adelico argumentowało, że zatrzymania i areszt policyjny, które stosowali funkcjonariusze między 16 a 20 marca w Paryżu podczas protestów przeciwko reformie emerytalnej, zakończyły się w ponad 99 proc. przypadków decyzjami sądowymi wskazującymi, że zatrzymani nie złamali prawa.

Zdaniem stowarzyszenia "technika znana jako aresztowania prewencyjne" narusza podstawowe wolności demokratyczne i swobodę zgromadzeń, a działania policji łamią zasady "konieczności i proporcjonalności".

Sąd administracyjny w Paryżu odrzucił wniosek Adelico o zaprzestanie aresztowań prewencyjnych.

Zdaniem sądu nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, że policja z założenia ucieka się do prewencyjnych aresztowań, a nie do "aresztowań osób, co do których istnieje jedno lub więcej uzasadnionych podejrzeń, że popełnili lub usiłowali popełnić przestępstwo" - sąd napisał w uzasadnieniu swojej decyzji - podała agencja AFP.

W Paryżu trwa również śledztwo przeciwko funkcjonariuszom jednostki interwencyjnej policji motocyklowej Brav-M, którzy grozili i zastraszali młodych demonstrantów w ubiegłym tygodniu w Paryżu podczas manifestacji przeciwko reformie emerytalnej.

Jednostka Brav-M słynie z brutalnych działań i stosowania przemocy werbalnej i fizycznej wobec demonstrantów.

Dziennik "Le Monde" opublikował nagranie, w którym zidentyfikowani funkcjonariusze Brav-M wygłaszali znieważające i upokarzające uwagi wobec siedmiu młodych demonstrantów, których zatrzymali. "Następnym razem, kiedy przyjedziemy, nie wsiądziesz do radiowozu, aby pojechać na komisariat, tylko do karetki, aby pojechać do szpitala" - groził demonstrantowi jeden z policjantów, jak słychać na nagraniu. Inny demonstrant oskarżył funkcjonariusza o "napaść seksualną" i łapanie za krocze podczas zatrzymania.

Z Paryża Katarzyna Stańko