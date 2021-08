Francja, Niemcy i W. Brytania zaniepokojone wzbogacaniem uranu przez Iran

Ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wydali w czwartek wspólny komunikat, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie wzbogacaniem przez Iran uranu niemal do poziomu pozwalającego na wykorzystanie go do produkcji broni jądrowej.

Teheran musi powstrzymać się od działań, które stanowią pogwałcenie międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku - podkreślają sygnatariusze komunikatu. "Wzywamy Iran do powrotu do negocjacji w Wiedniu tak szybko, jak to możliwe (...) Wielokrotnie powtarzaliśmy, że czas nie działa tu na niczyją korzyść" - głosi oświadczenie.

Strony układu nuklearnego - Iran, Francja, USA, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny i Rosja - starają się oficjalnie wznowić prowadzone w Wiedniu rozmowy o ożywieniu tego porozumienia.

Jednak we wtorek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran przyspieszył wzbogacanie uranu do poziomu bliskiego zastosowania do produkcji broni jądrowej; do jej konstrukcji potrzeba ponad 25 kg materiału wzbogaconego do poziomu około 90 proc.

W kwietniu, w reakcji na izraelski atak na ośrodek jądrowy w Natanz, Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 60 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235. Wcześniej produkował 20-procentowy wzbogacony uran, co i tak było naruszeniem limitów wyznaczonych przez porozumienie nuklearne, które wynoszą 3,67 proc.

W maju MAEA podała, że Iran zainstalował w Natanz dodatkowe kaskady zaawansowanych technologicznie wirówek do wzbogacania uranu. Wcześniej wykorzystywano tu 164 wirówki IR-6, a od maja zainstalowano kaskadę 153 wirówek IR-4.

MAEA podała w raporcie, że Iran, pomimo zastrzeżeń Zachodu, poczynił znaczne postępy w pracach nad wzbogacaniem uranu, budząc poważne wątpliwości co do charakteru tych prac. Teheran zapewnia, że mają one wyłącznie cel pokojowy.