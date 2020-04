Francja niezadowolona z powodu wstrzymania przez USA funduszów dla WHO

Francja wyraża ubolewanie z powodu decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - powiedziała w środę rzeczniczka rządu w Paryżu Sibeth Ndiaye.

"To decyzja, nad którą ubolewamy" - powiedziała Ndiaye, dodając, że Francja ma nadzieję na "powrót do normalności", aby WHO mogła kontynuować swoją pracę podczas pandemii Covid-19.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA przestaną płacić składki na WHO do czasu zbadania błędów, które popełniła organizacja w związku z epidemią. Trump, ale też m.in. Tajwan oskarżają organizację o bezkrytyczny stosunek do Chin i przyczynienie się do tuszowania przez Pekin prawdy o epidemii koronawirusa.

W środę obok Francji swoje niezadowolenie wyraził m.in. szef MSZ Niemiec Heiko Maas oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Współpracę z WHO chwalił natomiast szef amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC) Robert Redfield.

Stany Zjednoczone mają największy udział w finansowaniu WHO. W tym roku USA miały przekazać na Światową Organizację Zdrowia blisko 116 mln dolarów.