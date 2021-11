Francja: Noszenie maseczek od poniedziałku obowiązkowe we wszystkich szkołach

Od poniedziałku 15 listopada obowiązkowe będzie noszenie maseczek przez uczniów szkół podstawowych w całej Francji. Do tej pory wymóg ten był uzależniony od wskaźników epidemicznych w poszczególnych departamentach kraju.

"Od poniedziałku wszystkie placówki przechodzą na poziom drugi protokołu zdrowotnego" - poinformowało ministerstwo edukacji w komunikacie opublikowanym we wtorek późnym wieczorem.

Do tej pory maseczki były obowiązkowe w szkołach średnich oraz w szkołach podstawowych w tych departamentach, gdzie wskaźnik nowych zakażeń przekraczał 50 na 100 tys. mieszkańców.

Wobec nasilenia epidemii koronawirusa prezydent Emmanuel Macron zaapelował do Francuzów we wtorkowym orędziu do narodu o noszenie maseczek, stosowanie się do innych zasad sanitarnych i szczepienie się przeciw Covid-19 pod groźbą utraty ważności paszportów sanitarnych w przypadku osób, u których minęło pół roku od przyjęcia drugiej dawki, w szczególności seniorów.

"Piąta fala (pandemii) rozpoczęła się w Europie w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzie każdego dnia odnotowuje się ponad 30 tys. nowych przypadków" - wskazał szef państwa, który przekonywał, że "sytuacja we Francji jest korzystniejsza", choć nastąpił 40 proc. wzrost liczby zakażeń w ciągu ostatniego tygodnia.

Z danych epidemicznych z wtorku wynika, że zakażenie potwierdzono u 12 476 kolejnych osób (tydzień wcześniej było to 2039). Do szpitali przyjęto 409 chorych z koronawirusem, a 99 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 wynosi 6851. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1140 osób. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 118 023 osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko