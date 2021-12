Francja: Nowe restrykcje sanitarne dla podróżnych z Wielkiej Brytanii

Od soboty wszyscy podróżni powracający z Wielkiej Brytanii będą musieli wykonać test antygenowy lub PCR i mieć ważny udokumentowany powód przyjazdu do Francji – poinformował w czwartek rzecznik rządu Gabriel Attal.

Testy PCR lub antygenowe muszą być wykonane do 24 godzin przed przyjazdem do Francji, dotyczy to również podróżnych zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

W przypadku braku negatywnego wyniku testu podróżni muszą poddać się obowiązkowej 7-dniowej izolacji po przybyciu do Francji.

Rzecznik rządu potwierdził, że we Francji wykryto 240 przypadków wariantu koronawirusa Omikron i wskazał, że w Wielkiej Brytanii wariant ten bardzo się rozprzestrzenia.

"Wzmacniamy kontrole sanitarne na granicy z Wielką Brytanią" - podsumował Attal.

Z Paryża Katarzyna Stańko