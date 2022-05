Francja: Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP

Podczas obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP w poniedziałek francuska Polonia uczciła postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz postawę narodu ukraińskiego w czasie wojny.

- Widząc to, co się dzieje na świecie, w Europie, na terenie Ukrainy, czujemy przede wszystkim ducha Konstytucji 3 Maja. To, że naród ukraiński dzisiaj powstał i potrafi bronić tych wartości, tych zasad, tej wolności, to jest również duch naszej Konstytucji 3 Maja - powiedział nowy ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski w trakcie uroczystości w Seminarium Polskim, które były połączone z 30. rocznicą inauguracji pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. ks. Bogusława Brzysia. Homilię wygłosił ks. prałat Krystian Gawron.

Obchody uświetnił chór "Totus Tuus" oraz chór dziecięcy "Uwierz Polsko".

Pod pomnikiem bł. ks. Popiełuszki w Issy-les-Moulineaux złożono kwiaty. To pierwszy pomnik ks. Jerzego poza Polską, a inicjatorem jego powstania jest polonijny działacz Andrzej Dembiński.

Przy okazji uroczystości przy pomniku ks. Popiełuszki, za pomoc Polaków, polskiego Kościoła i Polskiej Misji Katolickiej we Francji dla Ukrainy podziękował ks. Igor Rantsja, proboszcz katedry ukraińskiej św. Włodzimierza Wielkiego w Paryżu. "Ksiądz Jerzy walczył o wolność i godność człowieka z systemem zła. To samo mamy obecnie na Ukrainie. Walczymy o naszą wolność i godność z systemem zła, który ma te same korzenie co w czasach ks. Popiełuszki. Ks. Jerzy uczy nas jak zwyciężać zło dobrem" - powiedział.