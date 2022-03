Francja: obecnie możemy przyjąć 100 tys. uchodźców z Ukrainy

Obecnie możemy przyjąć 100 tys. uchodźców z Ukrainy, pracujemy nad zwiększeniem tych możliwości – poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Do Francji od początku wojny w Ukrainie przyjechało 13,5 tys. uchodźców wojennych, z czego zaledwie 4,6 tys. pozostało w kraju, a reszta wyjechała do innych państw, m.in. do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Francuski rząd i samorządy lokalne dysponują obecnie 50 tys. miejsc noclegowych dla Ukraińców. "To duży wysiłek państwa i społeczności lokalnych. Nadal pracujemy nad scenariuszami, w których moglibyśmy powitać więcej uchodźców" - powiedział Darmanin podczas briefingu prasowego.

W Paryżu zostanie otwarte centrum recepcyjne dla uchodźców w jednej z hal centrum wystawienniczego Porte de Versailles i zastąpi od środy punkt przyjęć znajdujący się na północy stolicy - poinformował szef francuskiego biura ds. imigracja i integracja (Ofii) Didier Leschi.

Z Paryża Katarzyna Stańko