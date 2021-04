Francja: Obiecujące wyniki testów francuskiej szczepionki przeciwko Covid-19 Valneva

Francuska firma biotechnologiczna Valneva poinformował we wtorek o pozytywnych wynikach pierwszej fazy testów swojej szczepionki przeciwko Covid-19 i ogłosiła plany rozpoczęcia badania klinicznego III fazy na dużą skalę w kwietniu.

Badania pokazują, że dziewięciu na 10 zaszczepionych pacjentów wytworzyło przeciwciała do walki z koronawirusem- informuje Valneva. Szczepionka przeciwko koronawirusowi VLA2001 finansowana przez brytyjski departament zdrowia, "była dobrze tolerowana i nie stwierdzono żadnego ryzyka" podczas fazy testów przeprowadzonych na 153 młodych, zdrowych osobach w wieku od 18 do 55 lat - podała firma we wtorek w komunikacie prasowym.

Valneva planuje rozpocząć badanie kliniczne III fazy na dużą skalę do końca kwietnia 2021 r., a następnie złoży wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu do brytyjskiego urzędu zdrowia MHRA jesienią 2021 r. "Pracujemy nad "jedyną inaktywowaną i adiuwantową szczepionką Covid-19 w fazie rozwoju klinicznego w Europie i Stanach Zjednoczonych" - podkreślają przedstawiciele Valneva.

Valneva podpisała kontrakt z rządem brytyjskim na dostawę do 190 mln dawek swojej szczepionki do 2025 roku o wartości 1,4 mld funtów. Firma prowadzi również rozmowy z UE, aby dostarczyć 60 mln dawek. Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock powiedział BBC, że szczepionka zostanie wyprodukowana w Wielkiej Brytanii. "Ta szczepionka zostanie wyprodukowana w Livingston w Szkocji, dając kolejny impuls do brytyjskich nauk przyrodniczych i, jeśli zostanie zatwierdzona, odegra ważną rolę w ochronie naszych społeczności" - powiedział. "Nie mogę się doczekać wyników nadchodzącego badania fazy 3" - stwierdził natomiast minister ds. szczepionek Nadhim Zahawi. Lek Valneva będzie "kolejną potężną bronią w naszym arsenale, aby pokonać tę pandemię".

Z Paryża Katarzyna Stańko