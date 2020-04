Francja obstaje przy funduszu solidarnościowym w planie walki z kryzysem finansowym

Kością niezgody w osiągnięciu kompromisu w sprawie unijnego planu pomocowego w związku z kryzysem koronawirusowym pozostaje kwestia koronaobligacji lub funduszu solidarnościowego, tzw. czwartego elementu planu pomocowego, o który zabiega Paryż - pisze w środę "Les Echos".

Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire oczekiwał, że w komunikacie prasowym po spotkaniu szefów resortów finansów państw UE znajdzie się punkt, dotyczący stworzenia funduszu solidarnościowego, który miałby prerogatywy emitowania obligacji - podkreśla francuski dziennik kół gospodarczych.

Według "Le Figaro" Le Maire proponuje, aby budżet tego funduszu wyniósł do 3 proc. dochodu narodowego brutto UE.

Le Maire uważa, że kluczowe jest, aby stymulowanie ożywienia gospodarczego nie było zbyt zróżnicowane między krajami w sytuacji, gdy niektóre z nich są mocno zadłużone.

"Jeśli czwarty element planu nie zostanie uwzględniony, Francja poprosi o dalsze dyskusje. Nie zaakceptujemy trójelementowego planu" - ostrzegał jeszcze przed spotkaniem Le Maire.

Francuskie media zwracają uwagę, że po ponad dwóch tygodniach braku zgody w sprawie finansowej reakcji na kryzys związany z koronawirusem Unii wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia.

Według źródeł związanych z eurogrupą jest za to wstępna zgoda państw na plan wsparcia, składający się z trzech elementów: linii kredytowej Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), programu inwestycyjnego o wartości 200 mld euro dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz finansowania mechanizmów częściowego bezrobocia przez państwa eurogrupy na poziomie 100 mld euro, wyasygnowanych przez Komisję Europejską.

Nie ma zgody co do tego, jak wykorzystać EMS. Kraje Północy nie zgadzają się, by środki z niego przeznaczone na przezwyciężenie kryzysu były udostępniane bez żadnych warunków.