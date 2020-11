Francja: Od czterech dni maleje dzienny przyrost zakażeń koronawirusem

Francuskie władze zdrowotne poinformowały w poniedziałek o 4452 infekcjach koronawirusem, odnotowanych w ciągu ostatnich 24 godzin. W niedzielę stwierdzono 13157 nowych zakażeń. Dzienny przyrost infekcji wyhamowuje czwarty dzień z rzędu.

Wyniki poniedziałkowe są zwykle niższe niż w innych dniach, gdyż w niedziele przeprowadza się mniej testów. Siedmiodniowa średnia nowych infekcji, która koryguje tygodniowe raporty, wynosi 21 918, spadając poniżej progu 22 tys. po raz pierwszy od 17 października. Najwięcej zachorowań we Francji zanotowano 7 listopada - 54 440.

We kraju na koronawirusa zmarło w ciągu ostatniej doby 501 osób (łącznie w szpitalach i domach opieki); do tej pory Covid-19 we Francji kosztował życie 49 233 osób.

Ogólna liczba zakażonych wynosi w tym kraju 2 144 660 osób. Francja to pierwszy europejski kraj, w którym całkowita liczba infekcji przekroczyła 2 mln. Jest to czwarty wynik na świecie - po USA, Indiach i Brazylii.