Francja: od marca grozi fala zakażeń brytyjskim wariantem koronawirusa

Modelowanie epidemii koronawirusa przeprowadzone przez dwóch naukowców z Lille pokazuje, że wariant brytyjski patogenu może stać się dominujący we Francji od marca. „Mutacja brytyjska stanie się dominująca we Francji około 1 marca” – oświadczył prof. Arnaud Fontanet na łamach „Journal du Dimanche”.

"Zauważyliśmy, że wszystkie podjęte środki i obostrzenia ograniczają rozprzestrzenianie się starej mutacji Covid-19. Nie są jednak wystarczające dla nowej mutacji, która zyskuje przewagę ze wzrostem na poziomie około 60 proc. tygodniowo" - twierdzi z kolei prof. Philippe Amouyel z uniwersytetu w Lille.

Naukowiec zaleca noszenie masek kategorii 1 i masek chirurgicznych, a także przedłużenie godziny policyjnej w weekendy, co pozwoli "zmniejszyć transmisję w kręgach prywatnych, które pozostają podstawowym źródłem zakażeń".

W ciągu ostatniej doby służby medyczne zarejestrowały we Francji zakażenie koronawirusem u 19 715 osób, a na Covid-19 zmarło w szpitalach 171 chorych - podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Z powodu zakażenia do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 790 chorych, w tym 160 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z Covid-19 wzrosła o 325 i wynosi 27 652. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3262 chorych, tj. o 47 więcej niż w sobotę.

Od początku pandemii Covid-19 liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła we Francji do 3 337 048, a liczba zmarłych do 78 965. Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem dodatnim spadł i wynosi 6,5 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko