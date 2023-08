Francja: Od soboty w 28 departamentach pomarańczowy alert pogodowy w związku z upałami

Ze względu na zbliżającą się kolejną falę upałów francuscy meteorolodzy ogłosili w piątek pomarańczowy alert pogodowy mający od soboty obowiązywać w 28 departamentach - podała AFP. Kilka najbliższych dni ma być najgorętszym okresem w tym roku we Francji.

Według prognoz temperatury będą wzrastać, a słupki na termometrach mają pokazywać od 34 do 38 stopni C. W dolinie dolnego Rodanu przewidywane jest około 39 stopni.

"W ten weekend upały mają się nasilić, szczególnie w południowej części kraju. Wygląda na to, że będą długotrwałe i intensywne, z wartościami czasami przekraczającymi 40 stopni C na południowym wschodzie. Oczekuje się, że potrwają co najmniej do połowy przyszłego tygodnia" - podało Meteo-France w komunikacie.

Intensywność upałów ma osiągnąć szczyt na początku przyszłego tygodnia - najprawdopodobniej we wtorek lub środę. Począwszy od połowy przyszłego tygodnia "ewentualne burze mogą obniżyć temperaturę".