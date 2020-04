Francja: ograniczenia związane z koronawirusem powinny zostać przedłużone

Prof. Jean-Francois Delfraissy, szef rady naukowej doradzającej rządowi Francji, uważa, że obowiązujące od połowy marca restrykcje związane z koronawirusem powinny zostać przedłużone o kolejne kilka tygodni. Obecne plany przewidują zakończenie kwarantanny 15 kwietnia.

Nadzwyczajne środki obowiązują we Francji od 17 marca i już raz zostały przedłużone. W środowym wywiadzie dla radia France Info Delfraissy stwierdził, że przyszły tydzień nie byłby dobrym czasem na zniesienie restrykcji. Już 2 kwietnia premier Edouard Philippe zapowiadał, że kolejne wydłużenie ograniczeń może być konieczne.

Delfraissy ocenił też, że nawet 17 milionów Francuzów może być w grupie poważnego zagrożenia koronawirusem ze względu na swój wiek, choroby lub nadwagę.

We wtorek we Francji z powodu zakażenia nowym wirusem zmarło ponad 1,4 tys. osób, co było najwyższym dotychczasowym przyrostem liczby zgonów w ciągu jednego dnia. Ponad połowa z zarejestrowanych we wtorek ofiar epidemii to podopieczni domów opieki nad seniorami.

W środę francuski bank centralny oszacował, że w wyniku zastosowanych środków bezpieczeństwa PKB kraju w pierwszym kwartale tego roku zmniejszył się o 6 proc.