Francja: Ok. 8500 zakażeń koronawirusem, 95 zgonów w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby we Francji odnotowano 8505 nowych zakażeń koronawirusem, a 95 osób zmarło - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju, zwiększając ogólny bilans infekcji we Francji do 743 479, a ofiar śmiertelnych - do 32 825.

Poniedziałkowa liczba zakażeń jest zatem dużo mniejsza od tej podanej w ostatnią sobotę (26 896) i w niedzielę (16 101), przy czym poniedziałkowe bilanse są zazwyczaj niższe w związku z mniejszą liczbą wykonywanych testów w niedzielę - zaznacza agencja Reutera.

Liczba osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii z powodu Covid-19 przekroczyła w poniedziałek 1500, po raz pierwszy od 27 maja, co budzi obawy o ponowne wprowadzenie w niektórych regionach ścisłych ograniczeń sanitarnych. Z kolei liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa po raz pierwszy od 29 czerwca przekroczyła 8600.

Francja donosi o rosnącej liczbie zakażeń SARS-CoV-2 od początku września i obecnie notuje najwięcej infekcji w Europie. Ponowne obciążenie systemu szpitalnego skłoniło rząd do ogłoszenia w zeszłym tygodniu dodatkowych restrykcji, głównie w dużych miastach, w celu powstrzymania epidemii.