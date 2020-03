Francja: Około 5 tys. więźniów opuści zakłady karne z powodu epidemii

Rząd Francji, związkowcy oraz służby więzienne planują wprowadzenie uproszczonych procedur umożliwiających wcześniejsze zwolnienia więźniów z zakładów karnych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19. Nowe przepisy obejmą około 5 tys. osadzonych.

Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet poinformowała w poniedziałek organizacje związkowe o konieczności zwolnienia przed upływem kary części więźniów w związku z epidemią Covid-19 - podają francuskie media.

Związek zawodowy pracowników zakładów karnych FO-Penitentiaire poinformował na Twitterze, że decyzja wiąże się z uwolnieniem około 5 tys. więźniów. Agencja AFP, powołując się na źródła w ministerstwie sprawiedliwości, informuje jednak, że osoby skazane m.in. za akty terroryzmu czy przemoc domową byłyby wyłączone z tego programu.

We francuskich więzieniach, uznanych za przepełnione, przebywa około 70 tys. więźniów - podaje organizacja Observatoire International de Prisons.

Ministerstwa sprawiedliwości poinformowało, że do tej pory koronawirusa wykryto u pięciu więźniów. Z powodu zakazu odwiedzin i likwidacji tzw. pokoi gościnnych dla rodzin więźniów w około 30 zakładach karnych we Francji doszło do buntów i incydentów. Pięciu więźniów zostało skazanych w poniedziałek na rok więzienia za bunt w zakładzie Beziers na południu Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko